Позор, что в 2016 году мы все еще встречаемся с коррупцией в спорте - Рой Джонс о бое Левит - Тищенко

Легендарный боксер знает о том, что казахстанца засудили в финале ОИ.

В ходе встречи со своими болельщиками в Алматы экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился своим мнением о судейском решении в финале Олимпийских игр-2016 между казахстанским боксером Василием Левитом и россиянином Евгением Тищенко, сообщает корреспондент Vesti.kz.



"Я знаю об этом случае. Позор, что в 2016 году мы все еще встречаемся с коррупцией в спорте по всему миру. Я не понимаю, почему это происходит. Если ты сделал ошибку, ее нужно исправить и извиниться, но если у тебя недостаточно мужества, чтобы признать ошибку, ты опускаешь ценность всего спорта", - отметил Рой Джонс-младший.



Напомним, в финале олимпийского турнира судейское решение лишило казахстанца Василия Левита золотой медали в Рио.



Стоит отметить, что в 1988 году Рой Джонс в финале Олимпиады в Сеуле встречался с представителем хозяев Игр Пак Си Хуном. Южнокореец побывал в нокдауне, соотношение ударов к концу поединка составило 86:32 в пользу американского боксера. Но рефери во время объявления итогов поднял вверх руку Хуна. Американская сторона подала протест, который не был удовлетворен. Джонсу же в качестве компенсации вручили приз Вэла Баркера. Спустя примерно месяц трое судей были дисквалифицированы на два года за необъективность. Еще позднее был доказан факт получения взяток судьями от Южной Кореи. Рой Джонс через год после этого скандала начал выступать в профи, где превратился в одну из знаковых фигур.



В рамках визита в Алматы Рой Джонс-младший провел встречу с болельщиками, а также поделился мнением по поводу предстоящего боя Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом.