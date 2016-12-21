Позор, что в 2016 году мы все еще встречаемся с коррупцией в спорте - Рой Джонс о бое Левит - Тищенко

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Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
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Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Позор, что в 2016 году мы все еще встречаемся с коррупцией в спорте - Рой Джонс о бое Левит - Тищенко

Легендарный боксер знает о том, что казахстанца засудили в финале ОИ.

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3 Комментария
Рой Джонс-младший. Фото Vesti.kz©
Рой Джонс-младший. Фото Vesti.kz©

В ходе встречи со своими болельщиками в Алматы экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший поделился своим мнением о судейском решении в финале Олимпийских игр-2016 между казахстанским боксером Василием Левитом и россиянином Евгением Тищенко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я знаю об этом случае. Позор, что в 2016 году мы все еще встречаемся с коррупцией в спорте по всему миру. Я не понимаю, почему это происходит. Если ты сделал ошибку, ее нужно исправить и извиниться, но если у тебя недостаточно мужества, чтобы признать ошибку, ты опускаешь ценность всего спорта", - отметил Рой Джонс-младший.

Напомним, в финале олимпийского турнира судейское решение лишило казахстанца Василия Левита золотой медали в Рио. 

Стоит отметить, что в 1988 году Рой Джонс в финале Олимпиады в Сеуле встречался с представителем хозяев Игр Пак Си Хуном. Южнокореец побывал в нокдауне, соотношение ударов к концу поединка составило 86:32 в пользу американского боксера. Но рефери во время объявления итогов поднял вверх руку Хуна. Американская сторона подала протест, который не был удовлетворен. Джонсу же в качестве компенсации вручили приз Вэла Баркера. Спустя примерно месяц трое судей были дисквалифицированы на два года за необъективность. Еще позднее был доказан факт получения взяток судьями от Южной Кореи. Рой Джонс через год после этого скандала начал выступать в профи, где превратился в одну из знаковых фигур.

В рамках визита в Алматы Рой Джонс-младший провел встречу с болельщиками, а также поделился мнением по поводу предстоящего боя Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом. 

Просмотров: 999  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
ТТ 44 Сегодня 15:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1685
Вести. Почему новость про Жакиянова комменты не пишутся? Там нет даже окошка для комментов. Что случилось?
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Юлия Милова Сегодня 15:37
Статус: Профи
Рейтинг: 326
ТТ 44,приносим извинения, исправили!
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Бек $$$ Сегодня 15:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 922
Василий Левит для нас он олимпийски и народный чемпион ...!!!
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