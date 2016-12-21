Я думаю, что поединок с Головкиным был бы очень тяжелым - Рой Джонс-младший

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Я думаю, что поединок с Головкиным был бы очень тяжелым - Рой Джонс-младший

Легендарный боксер посетил Алматы.

Ссылки по теме:

6 Комментариев
Рой Джонс-младший. Фото с сайта roy-jones-jr.com.
Рой Джонс-младший. Фото с сайта roy-jones-jr.com.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший встретился со своими болельщиками в Алматы. В ходе встречи он поделился своим мнением о поединке Головкин - Джейкобс, сообщает корреспондент Vesti.kz Так же 47-летний боксер рассказал, каким был бы его бой с GGG.

"В Соединенных Штатах я не знаю, кто бы мог быть моим конкурентом. Знаю в мире двух боксеров, которые представляют для меня серьезных оппонентов. Я думаю, что поединок с Головкиным был бы очень тяжелым.

Я не думаю, что Дэниел Джейкобс достаточно силен, чтобы выйти на ринг с Головкиным. Головкин - это супер сила. Поэтому необходимо обладать сверхнавыками, чтобы противостоять мощи Головкина", - отметил Рой Джонс.

Легендарному 47-летнему боксеру, которому удалось стать чемпионом мира в четырех весовых категориях, вручили халат, оформленный в национальном стиле. Церемония вручения сопровождалась бурными аплодисментами собравшихся.



В рамках встречи с фанатами прошла фотосессия и раздача автографов. Увидеться со своим кумиром собрались сотни любителей бокса.



Ранее Рой Джонс-младший принял участие в церемонии открытия традиционного международного турнира памяти Жарылгапова в Караганде. В ринге он исполнил свои композиции, под которые казахстанские боксеры демонстрировали бой с тенью. Это уже второй визит легендарного спортсмена в Казахстан.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV.

Просмотров: 2164  Комментариев: 6
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Бек $$$ Сегодня 14:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 922
Гена скора станет легендой бокса . для современный молодежь будет он в равен с Мухамедом Али , М.Таисон, Рой Джонсоном !!!
Ответить 2
 
damir aliev Сегодня 14:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 745
Хоть Рой всегда говорит правду и про Уорда сказал что тот проиграл хотя как американец мог бы и промолчать!
Ответить 0
 
Артём Матюнин Сегодня 14:43
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
все зависит от того насколько долго гена не кому не проеграет вся проблема будет в том что гена стореет а сила уже не так так что же чем быстрее альвареса завалит пусть идет на пенсию сами панимаете что молодость всеравно берет свое опаска есть что молодой какой не будь завалит гену вот это будет сюрприс и не будет он легендой а будет тото кто уложит гену будет героем так чтоже лучше заканчивать кареру вовремя
Ответить 0
 
Alee Сегодня 14:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 180
Ггг и в 40 будет всех крушить
Ответить 0
 
Xxx Xxxx Сегодня 14:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 98
Артём, У Гены ещё всё впереди до 40 лет он будет в отличной форме
Ответить 0
 
мурат мукангалиев Сегодня 15:19
Статус: Профи
Рейтинг: 402
Кто позвал его вон его из Казахстана нашли героя для молодежи
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть