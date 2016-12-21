Я думаю, что поединок с Головкиным был бы очень тяжелым - Рой Джонс-младший

Легендарный боксер посетил Алматы.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший встретился со своими болельщиками в Алматы. В ходе встречи он поделился своим мнением о поединке Головкин - Джейкобс, сообщает корреспондент Vesti.kz Так же 47-летний боксер рассказал, каким был бы его бой с GGG.

"В Соединенных Штатах я не знаю, кто бы мог быть моим конкурентом. Знаю в мире двух боксеров, которые представляют для меня серьезных оппонентов. Я думаю, что поединок с Головкиным был бы очень тяжелым.



Я не думаю, что Дэниел Джейкобс достаточно силен, чтобы выйти на ринг с Головкиным. Головкин - это супер сила. Поэтому необходимо обладать сверхнавыками, чтобы противостоять мощи Головкина", - отметил Рой Джонс.



Легендарному 47-летнему боксеру, которому удалось стать чемпионом мира в четырех весовых категориях, вручили халат, оформленный в национальном стиле. Церемония вручения сопровождалась бурными аплодисментами собравшихся.







В рамках встречи с фанатами прошла фотосессия и раздача автографов. Увидеться со своим кумиром собрались сотни любителей бокса.







Ранее Рой Джонс-младший принял участие в церемонии открытия традиционного международного турнира памяти Жарылгапова в Караганде. В ринге он исполнил свои композиции, под которые казахстанские боксеры демонстрировали бой с тенью. Это уже второй визит легендарного спортсмена в Казахстан.



Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV.