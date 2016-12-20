Я стесняюсь танцевать, поэтому решила сделать бой с тенью - Назым Кызайбай о "подтанцовке" у Роя Джонса

Знаменитый боксер приехал с визитом в Караганду.

Двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай прокомментировала свое участие в "подтанцовке" у экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего на церемонии открытия турнира памяти Галыма Жарылгапова. В беседе с корреспондентом Vesti.kz она раскрыла причину своего неожиданного поступка.



"До этого нас постоянно вытаскивали на ринг, но танцевать на боксерском турнире, на мой взгляд, очень странно. Тем более я стесняюсь танцевать. Поэтому предложила Садреддину сделать бой с тенью. Крутая песня и под нее было комфортно демонстрировать боксерские приемы. У Роя Джонса песни все мотивирующие. Даже если не понимаешь английского языка, чувствуешь его энергетику. На тренировке всегда что-то такое настраивающее слушаешь", - поделилась Кызайбай.







- Какие впечатления от самого мероприятия?



- Очень хорошее впечатление. Рада была увидеть Роя Джонса, познакомиться с ним. Не верилось, что он приедет. Раньше смотрела его бои по телевизору и мечтала стать такой же, как он. Все боксеры, находившиеся там, были в восторге, ведь Рой Джонс - это живая легенда.



- Какое впечатление оставил у Вас Рой Джонс?



- Он очень простой и общительный. Не самоуверенный, как Флойд Мейвезер-младший, а такой же вежливый и улыбчивый, как наш Геннадий Головкин.



- Готовы к турниру?



- Я готова на сто процентов. Не могу сказать, в какой форме мои соперники. Каждый настраивается на победу, поэтому победить будет не просто.



- Впереди следующий год. Какие цели перед собой ставите в 2017?



- Главный старт - это первенство Казахстана, победитель которого отправится на чемпионат Азии. Ставлю перед собой цель выиграть оба турнира. Турнир Жарылгапова рассматриваю как хороший способ подготовиться к сезону.



Для Роя Джонса-младшего это уже второй визит в Караганду. Во время торжественной церемонии открытия Джонсу подарили национальный чапан, а также попросили подписать перчатки для победителя молодежного чемпионата по боксу, прошедшего в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, Садреддина Ахмедова.



Добавим, что в церемонии открытия также приняли участие Серик Сапиев, Серик Елеуов, Дмитрий Карпов и Елизавета Головкина (мама Геннадия Головкина).