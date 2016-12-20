Я стесняюсь танцевать, поэтому решила сделать бой с тенью - Назым Кызайбай о "подтанцовке" у Роя Джонса

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Тобол Аль-Меррейх 2:1
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
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Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
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Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
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Арлан Бейбарыс 2:1
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Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
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Алтай Караганда 3:0
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Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
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Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
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Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 4:2
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Я стесняюсь танцевать, поэтому решила сделать бой с тенью - Назым Кызайбай о "подтанцовке" у Роя Джонса

Знаменитый боксер приехал с визитом в Караганду.

Bahytzhan Nurpeisov

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9 Комментариев
Рой Джонс-младший. Фото предоставлено организаторами
Рой Джонс-младший. Фото предоставлено организаторами

Двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай прокомментировала свое участие в "подтанцовке" у экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего на церемонии открытия турнира памяти Галыма Жарылгапова. В беседе с корреспондентом Vesti.kz она раскрыла причину своего неожиданного поступка.

"До этого нас постоянно вытаскивали на ринг, но танцевать на боксерском турнире, на мой взгляд, очень странно. Тем более я стесняюсь танцевать. Поэтому предложила Садреддину сделать бой с тенью. Крутая песня и под нее было комфортно демонстрировать боксерские приемы. У Роя Джонса песни все мотивирующие. Даже если не понимаешь английского языка, чувствуешь его энергетику. На тренировке всегда что-то такое настраивающее слушаешь", - поделилась Кызайбай.



- Какие впечатления от самого мероприятия?

- Очень хорошее впечатление. Рада была увидеть Роя Джонса, познакомиться с ним. Не верилось, что он приедет. Раньше смотрела его бои по телевизору и мечтала стать такой же, как он. Все боксеры, находившиеся там, были в восторге, ведь Рой Джонс - это живая легенда. 

- Какое впечатление оставил у Вас Рой Джонс?

- Он очень простой и общительный. Не самоуверенный, как Флойд Мейвезер-младший, а такой же вежливый и улыбчивый, как наш Геннадий Головкин.

- Готовы к турниру?

- Я готова на сто процентов. Не могу сказать, в какой форме мои соперники. Каждый настраивается на победу, поэтому победить будет не просто.

- Впереди следующий год. Какие цели перед собой ставите в 2017?

- Главный старт - это первенство Казахстана, победитель которого отправится на чемпионат Азии. Ставлю перед собой цель выиграть оба турнира. Турнир Жарылгапова рассматриваю как хороший способ подготовиться к сезону.

Для Роя Джонса-младшего это уже второй визит в Караганду. Во время торжественной церемонии открытия Джонсу подарили национальный чапан, а также попросили подписать перчатки для победителя молодежного чемпионата по боксу, прошедшего в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, Садреддина Ахмедова.

Добавим, что в церемонии открытия также приняли участие Серик Сапиев, Серик Елеуов, Дмитрий Карпов и Елизавета Головкина (мама Геннадия Головкина).

Просмотров: 7038  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
KAIRAT Вчера 18:58
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
назымнын ер адамдардын алдында секирип жургени ерси екен
Ответить -2
 
serikjan atau Вчера 20:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
KAIRAT, ей дозволено: бой с тенью двукратной чемпионки мира. У нас даже среди мужчин нету действующего двукратного чемпиона планеты.
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Djamshud Ravwanov Вчера 21:33
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
serikjan atau, Серик Сапиев? Не, не слышал
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serikjan atau Вчера 22:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Djamshud Ravwanov, действующий двукратный чемпион, Серик на пенсии и чемпион мира в данное время другой (Мохамед Рабии, победивший Елеусинова в Дохе).
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Нурлан Акпаев Сегодня 12:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Djamshud Ravwanov,так что не задавай Серикжану глупых вопросов)))
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НуриК ИсаеВ Вчера 19:09
Статус: Профи
Рейтинг: 321
Так что не задавайте ей тупых вопросов
Вы знаете как она ответит..
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Darkhan Вчера 20:25
Статус: Профи
Рейтинг: 316
Хлопать запрещали?!
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Viprin Viprin Вчера 21:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Джонс молодец зажигает! Интересно домой сколько чапанов увезет?
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Talgat Kasenov Вчера 22:36
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 607
А ведь обещал что в одном из бою выйдет в казахском чапане.
И вообще, ему надо гражданство и прописку менять. :))) скажем прописка г. Оскемен, пос. Аблакетка, ул. Челюскина 23 :)))
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