Рэп Роя Джонса заставил плясать Кызайбай и молодого чемпиона мира

Знаменитый боксер приехал с визитом в Караганду.
Вчера 11:22
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Фото с сайта Nv.kz
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший принял участие в открытии турнира памяти Галыма Жарылгапова, передает Nv.kz. Для Джонса это был уже второй визит в Караганду.
Во время торжественной церемонии открытия Джонсу подарили национальный чапан, а также попросили подписать перчатки для победителя молодежного чемпионата по боксу, прошедшего в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, Садреддина Ахмедова.
На этом его участие в официальной части не закончилось. Рой Джонс, который, помимо достижений в боксе, славится сочинением собственных музыкальных композиций, исполнил на радость собравшихся свой рэп. Причем не один раз. Его инициативу поддержали казахстанские боксеры, которых Джонс буквально "зажег" в ринге. Особенно сильно музыка Роя зацепила двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай и упомянутого выше Ахмедова.
Добавим, что в открытии также приняли участие Серик Сапиев, Серик Елеуов, Дмитрий Карпов и Елизавета Головкина (мама Геннадия Головкина).
Во время торжественной церемонии открытия Джонсу подарили национальный чапан, а также попросили подписать перчатки для победителя молодежного чемпионата по боксу, прошедшего в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, Садреддина Ахмедова.
На этом его участие в официальной части не закончилось. Рой Джонс, который, помимо достижений в боксе, славится сочинением собственных музыкальных композиций, исполнил на радость собравшихся свой рэп. Причем не один раз. Его инициативу поддержали казахстанские боксеры, которых Джонс буквально "зажег" в ринге. Особенно сильно музыка Роя зацепила двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай и упомянутого выше Ахмедова.
Добавим, что в открытии также приняли участие Серик Сапиев, Серик Елеуов, Дмитрий Карпов и Елизавета Головкина (мама Геннадия Головкина).