Самый высокооплачиваемый актер Голливуда поддержал Головкина после боя с "Канело"

Он назвал плохим решением судей.
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Американский актер Марк Уолберг поддержал казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) после его боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
46-летний Тед наиболее известен по ролям в "Трансформерах", "Планете обезьян", "Максе Пэйне" и "Третьем лишнем". В 2017 году он заработал 67 миллионов долларов за два фильма, что сделало его самым высокооплачиваемым актером Голливуда.
"GGG выиграл этот бой. Плохое решение, но отличая возможность для бокса получить реванш", - поделился впечатлениями от боя Уолберг со своими 7,2 миллионами подписчиками в Instagram.
На поддержку Уолберга Головкин ответил через твиттер.
46-летний Тед наиболее известен по ролям в "Трансформерах", "Планете обезьян", "Максе Пэйне" и "Третьем лишнем". В 2017 году он заработал 67 миллионов долларов за два фильма, что сделало его самым высокооплачиваемым актером Голливуда.
"GGG выиграл этот бой. Плохое решение, но отличая возможность для бокса получить реванш", - поделился впечатлениями от боя Уолберг со своими 7,2 миллионами подписчиками в Instagram.
На поддержку Уолберга Головкин ответил через твиттер.
Thank you @mark_wahlberg and @KushBoys for support! pic.twitter.com/UtfXf9eTql— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 18 сентября 2017 г.