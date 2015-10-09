Первое золото за 28 лет: как триумфаторов ЧМ встретили в Алматы

Сотни болельщиков ночью собрались в аэропорту Алматы, чтобы встретить сборную Казахстана по ушу-саньда и ушу-таолу, которая завоевала исторические медали на чемпионате мира в Бразилии, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Главным героем теплого приема в аэропорту стал Нурсултан Турсынкулов - обладатель золотой медали.

Чемпионат мира по ушу-саньда и ушу-таолу проходил в Бразилии с 1 по 7 сентября в Бразилии.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 90 стран, и для Казахстана этот турнир стал историческим.

Золото спустя 28 лет

Безусловно, главным событием турнира для Казахстана стало золото Нурсултана Турсынкулова в весовой категории свыше 100 килограммов. Его победа прервала 28-летнюю паузу - именно столько времени казахстанские бойцы не поднимались на высшую ступень пьедестала на чемпионатах мира по ушу-саньда.

Встреча героев в Алматы

Это событие побудило многих болельщиков в поздний час прибыть в аэропорт в Алматы и встретить героев мундиаля.

Подобный прием оказался неожиданным и для еще одного медалиста ЧМ - 18-летнего таланта Алижана Аблагатова, которому удалось завоевать серебряную медаль.

Финал против гиганта

Напомним, в финале Турсынкулов встретился с египтянином Ахмедом Шалаби, который превосходил его по весу более чем на 40 килограммов.

Несмотря на это, казахстанец продемонстрировал тактическую зрелость, скорость и умение контролировать дистанцию, что позволило ему одержать убедительную победу.

"Я целенаправленно готовился к турниру три месяца в разных локациях, в Алматы в горах, в Таразе с нашим тренером Мухиддином Маюфи, также с Куанышем Исламом, всем им большое спасибо. Я был сконцентрирован на работе, ведь главное для спортсмена - это режим. Это мой второй чемпионат мира, да, были соперники, которые существенно превосходили в весе, но все получилось, я работал от сердца, чувствовал поддержку от тренера", - заявил Турсынкулов.

Турсынкулов подтвердил статус лидера сборной: серебро чемпионата мира - 2023 в США, серебро кубка мира в китайском Цзяньине, бронза Азиатских игр - 2014 в Инчхоне и серебро чемпионата Азии - 2016 в Тайбэе - этот результат стал логическим продолжением многолетней стабильности и роста.

Мнение тренера

Опытнейший тренер, о котором упомянул Турсынкулов, - это Мухиддин Маюфи.

Специалист рассказал о других неочевидных деталях успеха своих подопечных и отметил специфику соревнований:

"Нурсултан выступал в категории свыше 100 килограммов, но при этом он был легче всех по весу - 103 килограмма. Его соперники были гораздо тяжелее, в финале египтянин вообще был на 40 килограммов больше. Сами понимаете, это существенная разница, которая в нашем виде спорта имеет серьезное значение. Но мы много работали над функционалкой и тактикой, хотели, чтобы он был готов работать все три раунда. Но и надо выделить психологическую составляющую. Нурсултан сам по себе креативный, очень открытый, общительный, в нем есть эта энергия. Он там, в Бразилии, всех покорил этим, даже зная совсем немного языки, он общался со всеми - бразильцами, американцами, китайцами. Его все полюбили, и это помогало ему не испытывать лишнего давления".

Отметил тренер и яркое выступление 18-летнего Алижана Аблагатова из Алматинской области. Для юного спортсмена, впервые выступавшего во взрослом чемпионате мира, выход в финал стал сенсацией.

"Если говорить об Алижане, он делает уверенные шаги, это только начало. Он показал отличный потенциал, да, немного не хватило в финале, но он себя хорошо зарекомендовал. Его золотая медаль еще впереди, и в целом все наши сборники выдали определенный уровень, прошли первый этап на турнире", - также отметил Маюфи.

Новая эпоха для ушу в Казахстане

Пример Аблагатова дает понять, что сборная Казахстана действительно имеет большое будущее в данном виде спорта, и важно, что новые молодые таланты готовы всячески поддерживать и развивать.

Маюфи в своей речи уже выделил существенные изменения в работе федерации после прихода нового руководства. Внимание к спортсменам, тренерам стало иным, уровень подготовки к большим турнирам вышел на другой уровень.

Надеемся, что успехи на прошедшем чемпионате мира далеко не последние и процесс развития ушу-саньда и ушу-таолу продолжится.