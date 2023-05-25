Знаменитая теннисистка оценила шансы Рыбакиной на победу в "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира полячка Ига Швентек будет главной фавориткой "Ролан Гаррос", если восстановится от травмы. В противном случае на победу также будет претендовать казахстанка Елена Рыбакина. Такое мнение перед стартом Открытого чемпионата Франции в Париже высказала 18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема Мартина Навратилова.

"Насколько я знаю, травма Иги не такая серьезная. Если она восстановится на сто процентов, она будет фаворитом. Это будет борьба Иги против корта. Если нет, то возможность победить открыта для всех. В таком случае фаворитками турнира станут Соболенко и Рыбакина. Я в этом не сомневаюсь, учитывая их игру на грунте в нынешнем сезоне. Но у Швентек больше всего шансов, если она будет в оптимальном состоянии", - цитирует Навратилову сайт WTA.

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Напомним, что Швентек получила повреждение в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме с Еленой Рыбакиной. Казахстанка в итоге выиграла турнир. Также Рыбакина оторвалась от Швентек в чемпионской гонке WTA.

Матчи основной сетки "Ролан Гаррос" стартуют 28 мая.

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