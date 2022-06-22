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Зарина Дияс объявила о завершении сезона

Зарина Дияс объявила о завершении сезона
©ФТК

Казахстанcкая теннисистка Зарина Дияс объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба ФТК.

Она должна была играть в квалификации "Уимблдона".

"Я пропускаю свой любимый "Уимблдон", как и все предстоящие турниры в этом году, в связи с проблемами со здоровьем и травмами. Больно - да, но ничего не поделаешь, и нужно смириться и начать восстановление, чтобы с новыми силами вернуться в 2023-м на корт. В последние месяцы было очень тяжело и физически, и ментально преодолевать трудности и тренироваться через боль. Сейчас самое время сконцентрироваться на своем здоровье, себе и как можно скорее начать подготовку к новому сезону. В скором времени я вернусь в тур и буду стараться и дальше радовать вас своими победами. Спасибо за поддержку, вашу любовь и веру в меня. Берегите себя", - отметила Дияс.

Таким образом, в женском одиночном турнире сыграют лишь Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. О том, кто из казахстанцев еще выступит в Лондоне (Великобритания), читайте здесь.

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Метки:
Дияс Зарина Уимблдон WTA

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