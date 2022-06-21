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Травма, виза или посев. Кто из казахстанцев сыграет на особенном "Уимблдоне"

Травма, виза или посев. Кто из казахстанцев сыграет на особенном "Уимблдоне"
©The Queen's Club
Новости спорта Теннис WTA
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Третий турнир "Большого шлема" в календаре мирового тенниса - "Уимблдон". На английских кортах с зеленой травой уже начали проводить матчи квалификации. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто из казахстанцев сыграет в Лондоне (Великобритания).

Предстоящий "Уимблдон" будет кардинально отличаться от предыдущих турниров. За выступления не будут начисляться очки в рейтинге WTA и АТР, а сделано это было в ответ на санкции организаторов по отношению к отстраненным теннисистам из России и Беларуси.

Грубо говоря, теннисисты приедут играть только ради атмосферы "Уимблдона" и возможности заработать побольше призовых. Кстати говоря, общий призовой фонд достиг своего рекорда в этом году.

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Многие теннисисты, входящие в первую сотню мирового рейтинга, уже отказались от поездки на "Уимблдон". У кого-то были уважительные причины, а кто-то просто не нашел смысла бороться там, где нет призовых очков. К сожалению, некоторые казахстанцы тоже пропустят главный травяной турнир мирового тура.

Зарина Дияс не примет участие из-за травмы. Она должна была играть в квалификации. У мужчин не посоревнуются Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Причины отказа Скатова не называются, а Попко, если верить информации с официального сайта "Уимблдона", не приедет из-за возникших вопросов с получением визы.

В женском одиночном турнире сыграют лишь Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Причем обе войдут в число сеяных и в стартовых кругах гарантированно сыграют с теми, кто располагается ниже в мировой табели о рангах.

У мужчин прямое попадание в основную сетку получил Александр Бублик. В квалификации свой путь начал опытный Михаил Кукушкин. В отборочном цикле он посеян под 32-м номером и уже завтра, 22 июня, сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером в полуфинале квалификации.

Это будет третья очная встреча между 34-летним Кукушкиным и 38-летнем Кольшрайбером. Ранее они играли исключительно на грунтовых турнирах, и оба раза одерживал верх представитель Германии.

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Фото: "Уимблдон", WTA Eastbourne©️

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Метки:
теннис теннис большой Уимблдон Великобритания Лондон Бублик Александр Кукушкин Михаил Рыбакина Елена Путинцева Юлия Дияс Зарина Скатов Тимофей Попко Дмитрий Казахстан ATP WTA Данилина Анна

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