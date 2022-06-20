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Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона

Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
©Reuters
Новости спорта Теннис WTA
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Российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон под флагом Грузии. Об этом сообщается на сайте турнира.

29-летняя спортсменка сыграет в парном турнире с сербкой Александрой Крунич. На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) 44-я ракетка мира в паре теперь также указана как представительница Грузии.

Дзаламидзе родилась в Москве и всю карьеру представляла Россию. На "Ролан Гаррос" она выступала под нейтральным флагом из-за отстранения российских теннисистов, где проиграла в 1/32 финала парного разряда вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

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Метки:
Уимблдон WTA

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