"Закончила ли я с теннисом?". Зарина Дияс сделала заявление о своей карьере

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс заявила, что не собирается завершать карьеру на данном этапе, объяснив при этом, почему по-прежнему не выходит на корт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Друзья, всем привет! Многие спрашивают, где я, что я делаю, закончила ли я с теннисом или нет. Нет, я не заканчивала с теннисом. Как вы знаете, в прошлом году у меня начались проблемы со здоровьем и плюс к этому травма плеча. Я вынуждена была взять паузу. Но сейчас я себя чувствую намного лучше. Я прилетела в Италию, где я начинаю свою подготовку. Буду долечивать, укреплять свое плечо. Очень соскучилась по теннису, болельщикам, жду не дождусь своего возвращения на корт. Ценю вашу поддержку", - отметила Дияс в своем Instagram.

29-летняя Дияс из-за простоя выпала из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). За свою карьеру Зарина стала обладательницей одного титула WTA и девяти ITF в одиночном разряде. Также на ее счету 14 побед в 17 одиночных матчах за сборную Казахстана и два выхода в 1/8 финала на турнирах "Большого шлема".

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