От Юван до Соболенко: опубликован возможный путь Рыбакиной на AO-2026

Популярный российский сайт "Чемпионат" представил возможный путь первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5) по турнирной сетке Australian Open, сообщают Vesti.kz.

По итогам жеребьевки Рыбакина на старте женского одиночного разряда сыграет со словенкой Каей Юван (№97).

Вероятный путь Елены Рыбакиной по турнирной сетке Australian Open-2026:

1/64 финала: Кая Юван;

1/32 финала: Варвара Грачёва (Франция, №74);

1/16 финала: Майя Джойнт (Австралия, №30);

1/8 финала: Белинда Бенчич (Швейцария, №10);

1/4 финала: Ига Швентек (Польша, №2);

1/2 финала: Аманда Анисимова (США, №4);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, №1).

Матчи основной сетки Australian Open-2026 в женском одиночном разряде состоятся с 18 по 31 января 2026 года.

