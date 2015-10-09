Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 15:11
 

От Юван до Соболенко: опубликован возможный путь Рыбакиной на AO-2026

  Комментарии

Поделиться
От Юван до Соболенко: опубликован возможный путь Рыбакиной на AO-2026 Елена Рыбакина. ©KTF/Андрей Ударцев

Популярный российский сайт "Чемпионат" представил возможный путь первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5) по турнирной сетке Australian Open, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Популярный российский сайт "Чемпионат" представил возможный путь первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5) по турнирной сетке Australian Open, сообщают Vesti.kz.

По итогам жеребьевки Рыбакина на старте женского одиночного разряда сыграет со словенкой Каей Юван (№97).

Вероятный путь Елены Рыбакиной по турнирной сетке Australian Open-2026:

  • 1/64 финала: Кая Юван;
  • 1/32 финала: Варвара Грачёва (Франция, №74);
  • 1/16 финала: Майя Джойнт (Австралия, №30);
  • 1/8 финала: Белинда Бенчич (Швейцария, №10);
  • 1/4 финала: Ига Швентек (Польша, №2);
  • 1/2 финала: Аманда Анисимова (США, №4);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь, №1).

Матчи основной сетки Australian Open-2026 в женском одиночном разряде состоятся с 18 по 31 января 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир серии Челленджер. Глазго (Великобритания) - 2026   •   Шотландия, Глазго   •   1/2 финала, мужчины
Сегодня 18:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Бартон
Ничья
Кукушкин
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!