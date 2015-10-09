Юлия Путинцева узнала первую соперницу в 2026 году

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева примет участие в турнире категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Путинцева, занимающая 71-е место в мировом рейтинге, стартует с первого раунда квалификации. Её сопернице 119-я ракетка мира Присцилла Хон из Австралии.

Игра состоится 2 января.

Матчи основной сетки турнира в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!