Юлия Путинцева узнала первую соперницу в 2026 году

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева примет участие в турнире категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.
Путинцева, занимающая 71-е место в мировом рейтинге, стартует с первого раунда квалификации. Её сопернице 119-я ракетка мира Присцилла Хон из Австралии.
Игра состоится 2 января.
Матчи основной сетки турнира в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
