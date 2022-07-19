Юлия Путинцева стартовала с победы в Италии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо (Италия), передает корреспондент Vesti.kz.
В стартовом матче казахстанка встречалась с Джейми Фурлис из Австралии и выиграла встречу в двух сетах - 6:3, 6:1.
Следующая соперница определится в паре американки Лоры Дэвис и Дианы Парри из Франции.
Добавим, ранее Путинцева дошла до полуфинала турнира в Будапеште, но проиграла Александре Крунич из Сербии - 2:6, 2:6.
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