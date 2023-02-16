"Я не Рыбакина". Лучшая теннисистка мира выступила с заявлением

Первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Швентек из Польши призналась, что она не из тех игроков, которые набирают очки за счет своих подач, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теннисистка рассказала о стиле своей игры.

"Я знаю, что я не тот игрок, который просто собирается подавать и зарабатывать на этом очки, поэтому я не Рыбакина или Соболенко. Но я точно работаю над своей подачей и стараюсь делать ее все лучше и лучше.

По сути, после Australian Open мы действительно сосредоточились на том, чтобы получить больше ритма на первой подаче, и я думаю, это сработало. Но я посмотрю, что принесет будущее", - приводит ее слова Sportskeeda.

21-летняя Швентек - победительница трех турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022, Открытый чемпионат США 2022).

На Открытом чемпионате Австралии 2023 года она дошла только до четвертого круга, где сенсационно уступила Елене Рыбакиной (4-6 4-6). Казахстанская теннисистка в итоге впервые в своей карьере добралась до финала и потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко (6:4, 3:6, 4:6).

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