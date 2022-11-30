"Я довольна сезоном". Рыбакина - о победе на "Уимблдоне", Месси и Роналду и матчах за сборную

Сегодня, 30 ноября, победительница "Уимблдона" казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила Алматы с мастер-классм и ответила на вопросы журналистов, передает корреспондент Vesti.kz.
- Победа на "Уимблдоне" - эта мечта, которая осуществилась. Начало было непростым, но год удался. Мечту топ-10 не получилось осуществить, но зато другая стала реальностью. Обидно, что не засчитали баллы за турнир, потому что я реально могла попасть в топ-10. Мне осталось выиграть три турнира "Большого шлема", что входят в мои планы. Это мои цели - я буду стараться.
- Как вы относитесь к игре в паре?
- Пара - это дополнительная нагрузка. Я люблю играть пару, но я одиночка. Главное, чтобы в паре были хорошие отношения. Есть несколько игроков, с кем хотелось бы поиграть.
- Как проводите время в Алматы?
- Я приехала на один день. У меня график очень забит. Мне здесь очень нравится. Красиво и уютно. В Алматы хотелось бы бывать чаще.
- На "Уимблдоне" часть призовых вы отдали на благотворительность?
- Много проектов. Мы планируем помогать юным теннисистам и защищать права животных.
- Как проходит предсезонная подготовка?
- Я довольна прошлой предсезонной подготовкой. Сейчас настроены улучшить показатели и исправить недочеты. У нас есть много времени для подготовки.
- Расскажите про турнир в ОАЭ?
- Это интересное соревнование. Там будет не совсем обычный формат. Недавно мне объявили, что сыграю против Соболенко, Гарсии, а также в паре со Зверевым. Для подготовки это будет интересно. Я думаю, это будет очень весело.
- Весной сборная Казахстана сыграет с Польшей. Как оцените соперника?
- Польша - очень сложный соперник. Это командное соревнование. Рейтинг не особо важен. Каждый может показать свой лучший матч. Надо будет выкладываться по полной. Особенно нас будет мотивировать, что будем играть у себя дома.
- Назовите самых неудобных соперниц?
- Есть несколько таких. К примеру, Онс Жабер и Касаткина.
- Смотрите ли вы чемпионат мира по футболу? За кого болеете?
- Я не успеваю смотреть футбол. Кусочек матча Хорватии посмотрела во время тренировки. Не знаю, кто выиграет. Назовите варианты, я выберу?
- Криштиану Роналду или Лионель Месси? Португалия или Аргентина?
- Ммм. Месси. Аргентина.
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