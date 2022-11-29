Рыбакина против Джоковича? Первая ракетка Казахстана сыграет на звездном турнире в ОАЭ

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина примет участие в выставочном турнире World Tennis League (WTL). Первый сезон этого неофициального соревнования состоится в Дубае (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом турнире, команде Рыбакиной и ее соперниках.

Этот новый турнир чем-то напоминает командные соревнования International Premier Tennis League (IPTL), которые проводились с 2014 по 2016 годы, но все же имеет другой, более простой формат и короткий календарь.

В турнире примут участие 18 теннисистов, разделенные на четыре команды - "Орлы", "Соколы", "Ястребы" и "Воздушные змеи". 23-летняя чемпионка "Уимблдона" из Казахстана будет играть за "Ястребов", а ее партнерами по команде будут немец Александр Зверев (№12), австриец Доминик Тим (№106) и эстонка Анетт Контавейт (№17). Сама Елена находится на 22-м месте в мировом рейтинге.

Все группы сыграют друг с другом, а по итогам встреч две лучшие встретятся вновь, но уже в финале. Каждое противостояние между командами будет состоять из трех матчей - один мужской, один женский и финальный в парном смешанном разряде (миксте).

Уже есть предварительное расписание игр. Так, Рыбакина 20 декабря сыграет с пятой ракеткой мира белоруской Соболенко. 22 декабря Елена вместе со Зверевым сыграет против канадцев Оже-Альяссима и Бушар. 23 декабря казахстанка проведет второй одиночный матч - против четвертой ракетки мира француженки Гарсии.

Все эти матчи пройдут на 17-тысячнойв Дубае на хардовом покрытии. Помимо тенниса там состоятся выступления артистов, которые приедут специально для этого на WTL. Среди них известные диджеи, нигерийский исполнитель, певец из Египтаи американский автор. Каждый из них будет выступать отдельно с 19 по 24 декабря (шесть игровых дней - шесть артистов).

Для Рыбакиной это будет хорошая подготовка к новому сезону, а также полезный опыт. Она проведет неделю в окружении других топовых игроков, впервые почувствует командный дух за пределами сборной Казахстана, а также проведет две встречи с игроками топ-5.

Отметим, что для казахстанского тенниса это межсезонье будет уникальным. Ведь впервые в истории отечественные спортсмены активно выступают в различных командных турнирах, в которых их раньше не было. Ранее мы рассказали о новом турнире United Cup Tennis в Австралии, в котором сыграет сборная Казахстана:

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