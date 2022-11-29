Рыбакина против Джоковича? Первая ракетка Казахстана сыграет на звездном турнире в ОАЭ

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина примет участие в выставочном турнире World Tennis League (WTL). Первый сезон этого неофициального соревнования состоится в Дубае (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом турнире, команде Рыбакиной и ее соперниках.
Этот новый турнир чем-то напоминает командные соревнования International Premier Tennis League (IPTL), которые проводились с 2014 по 2016 годы, но все же имеет другой, более простой формат и короткий календарь.
В турнире примут участие 18 теннисистов, разделенные на четыре команды - "Орлы", "Соколы", "Ястребы" и "Воздушные змеи". 23-летняя чемпионка "Уимблдона" из Казахстана будет играть за "Ястребов", а ее партнерами по команде будут немец Александр Зверев (№12), австриец Доминик Тим (№106) и эстонка Анетт Контавейт (№17). Сама Елена находится на 22-м месте в мировом рейтинге.
За "Орлов" сыграют Ник Кирьос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску и Андреас Сеппи. За "Соколов" - Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров и Паула Бадоса. За "Воздушных змеев" - Феликс-Оже Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Сания Мирза и Эжени Бушар.
Все группы сыграют друг с другом, а по итогам встреч две лучшие встретятся вновь, но уже в финале. Каждое противостояние между командами будет состоять из трех матчей - один мужской, один женский и финальный в парном смешанном разряде (миксте).
Уже есть предварительное расписание игр. Так, Рыбакина 20 декабря сыграет с пятой ракеткой мира белоруской Соболенко. 22 декабря Елена вместе со Зверевым сыграет против канадцев Оже-Альяссима и Бушар. 23 декабря казахстанка проведет второй одиночный матч - против четвертой ракетки мира француженки Гарсии.
Все эти матчи пройдут на 17-тысячной Coca-Cola Arena в Дубае на хардовом покрытии. Помимо тенниса там состоятся выступления артистов, которые приедут специально для этого на WTL. Среди них известные диджеи Тиесто, Дедмаус и Армин ван Бюрен, нигерийский исполнитель Wizkid, певец из Египта Мохамед Рамадан и американский автор Ни-Йо. Каждый из них будет выступать отдельно с 19 по 24 декабря (шесть игровых дней - шесть артистов).
Для Рыбакиной это будет хорошая подготовка к новому сезону, а также полезный опыт. Она проведет неделю в окружении других топовых игроков, впервые почувствует командный дух за пределами сборной Казахстана, а также проведет две встречи с игроками топ-5.
Отметим, что для казахстанского тенниса это межсезонье будет уникальным. Ведь впервые в истории отечественные спортсмены активно выступают в различных командных турнирах, в которых их раньше не было. Ранее мы рассказали о новом турнире United Cup Tennis в Австралии, в котором сыграет сборная Казахстана:
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