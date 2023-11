WTA выступила с заявлением по матчу Рыбакина - Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA)сделала заявление по матчу казахстанки Елены Рыбакиной и Арины Соболенко из Беларуси на Итоговом турнире в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

Встреча в группе Бакалар в Канкуне (Мексика) прерывалась несколько раз из-за дождя. В итоге, после очередной остановки во втором сете было принято решение доиграть встречу ближайшей ночью.

К этому моменту Рыбакина вела во втором сете со счетом 5:3. Первый сет остался за Соболенко - 6:2.

Play is suspended for the night due to rain with Sabalenka leading Rybakina 6-2, 3-5.



The conclusion of this match and Gauff/Pegula vs. Siegemund/Zvonareva will be moved to Friday's Order of Play.#WTAFinals