WTA выступила с заявлением по матчу Рыбакина - Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA)сделала заявление по матчу казахстанки Елены Рыбакиной и Арины Соболенко из Беларуси на Итоговом турнире в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

Встреча в группе Бакалар в Канкуне (Мексика) прерывалась несколько раз из-за дождя. В итоге, после очередной остановки во втором сете было принято решение доиграть встречу ближайшей ночью.

К этому моменту Рыбакина вела во втором сете со счетом 5:3. Первый сет остался за Соболенко - 6:2.

"Игра приостановлена на ночь из-за дождя, Соболенко ведет у Рыбакиной со счетом 6:2, 3:5. Окончание этого матча и поединка Гауф/Пегула - Зигемунд/Звонарева будет перенесено на пятничное расписание", - гласит заявление.

Play is suspended for the night due to rain with Sabalenka leading Rybakina 6-2, 3-5.



The conclusion of this match and Gauff/Pegula vs. Siegemund/Zvonareva will be moved to Friday's Order of Play.#WTAFinals — wta (@WTA) November 3, 2023

Добавим, что Рыбакина и Соболенко оспаривают вторую путевку в плей-офф. Первое место в группе Бакалар заняла американка Джессика Пегула.