WTA выдвинула первую ракетку Казахстана на престижную премию

Стали известны номинантки на премию "Пара года" по версии женской теннисной ассоциации, передает Vesti.kz со ссылкой на Ktf.kz.

Организация выдвинула на эту номинацию первую ракетку Казахстана Анну Данилину и ее российскую напарницу Ирина Хромачеву.

Их соперницами станут тандемы Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия), Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд (Чехия/США), Сара Эррани и Жасмине Паолини (Италия), Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия) и Се Су-Вей с Элизой Мертенс (Тайвань/Бельгия).

Победительницы определятся по результатам голосования теннисных журналистов.

Отметим, что Анна и Ирина на двоих в этом году выиграли 7 титулов под эгидой WTA, в том числе, и "тысячник" в китайском Ухане. Казахстанка завершила сезон на 22-й строчке мирового рейтинга в парном разряде.