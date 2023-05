WTA отреагировали на победу Рыбакиной над первой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTA) отметила матч Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz.

Сильнейшая теннисистка Казахстана, занимающая шестое место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия). В 1/4-й она прошла первую ракетку мира Игу Швентек.

Elena Rybakina advances to the semifinals in Rome after Swiatek retires due to injury.



Final score: 2-6, 7-6(3), 2-2#IBI23 pic.twitter.com/MzaPSwvw96