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WTA
Вчера 23:53
 

WTA отреагировала на сенсационный вылет Рыбакиной на старте турнира в Берлине

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WTA отреагировала на сенсационный вылет Рыбакиной на старте турнира в Берлине Елена Рыбакина. ©КТФ/Андрей Ударцев

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) прокомментировала неожиданное поражение второй ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

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Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) прокомментировала неожиданное поражение второй ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

Эмоциональная реакция WTA

Официальный аккаунт WTA в социальной сети X отметил громкую победу филиппинской теннисистки Александры Эалы (№35 WTA), которая выбила одну из главных фавориток соревнований.

"Сенсация в Берлине! Александра Эала в великолепном стиле обыграла вторую сеяную турнира Елену Рыбакину", — говорится в публикации WTA.

Что произошло?

Встреча 1/8 финала завершилась победой Эалы в двух сетах — 7:5, 6:4. При этом казахстанская теннисистка уверенно начала матч и в первом сете вела 4:1, однако не сумела удержать преимущество и позволила сопернице переломить ход игры.

Дальнейший путь Эалы

Благодаря этой победе Александра Эала вышла в четвертьфинал турнира, где её соперницей станет восьмая ракетка мира Элина Свитолина из Украины.

О турнире в Берлине

Турнир WTA 500 проходит на травяном покрытии, а общий призовой фонд соревнований составляет 1 206 446 долларов США (около 590 миллионов тенге).

Победительница получит 500 рейтинговых очков и 161 310 евро призовых. Финалистке достанутся 325 очков и 99 565 евро.

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