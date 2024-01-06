WTA отреагировала на феноменальное достижение Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала выход казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финал турнира Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщает Vesti.kz.

Сегодня Елена, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, пробилась в решающий поединок турнира, победив в полуфинале чешскую спортсменку Линду Носкову (40-я ракетка мира) - 6:3, 6:2.

"Летит в финал! Елена Рыбакина обыгрывает Носкову в двух сетах 6:3, 6:2 и обеспечивает себе выход в финал", - написал Х-аккаунт WTA.

В финале Рыбакиной будет противостоять победительница в паре Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Встреча состоится сегодня.

К слову, финал стал 15-ым для казахстанки. Это рекордное достижение, которого она добилась в течении пяти лет.