"Выбрала бы Рыбакину". В России оценили главную угрозу для Соболенко

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева объяснила, почему считает представительницу Казахстана Елену Рыбакину более сложной соперницей для первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко, чем польку Игу Швёнтек, передают Vesti.kz.

По словам Вихлянцевой, главным оппонентом белоруски зачастую становится она сама.

"Очень часто случается, что самая главная соперница Арины Соболенко — сама Арина. Но это как и у любого спортсмена и человека в целом. Мне кажется, она может выигрывать все турниры, в которых участвует. Просто иногда что-то происходит и начинает думать: "А почему я не выиграла со счётом 6:1, 6:1? Ведь со своей скоростью и ударами могу это сделать". От этого зависит её соперничество с многими теннисистками. Да, Ига Швёнтек — очень серьёзная соперница, особенно на грунте, траве, на которой она выигрывает турниры "Большого шлема", но опасны и те, кто бьют, как Аманда Анисимова. Но кажется, что Арине легко приспособиться к этой скорости", — сказала она "Чемпионату".

При этом Вихлянцева отдельно выделила прогресс Елены Рыбакиной в концовке сезона и назвала её наиболее опасной соперницей для Соболенко:

"Вижу очень большой прогресс Елены Рыбакиной под конец сезона. Если брать соперницу для Арины Соболенко, я бы выбрала Елену. Потому что Игу Арина может легко задавить скоростью, если играет стабильно. Лена — очень опасный игрок, если будет подавать эйсы. Когда ты играешь против соперника, который идеально подаёт, не даёт шанса, у тебя просаживается своя же подача. Поэтому Рыбакина — главная соперница".

В сезоне-2025 Рыбакина завоевала два титула категории WTA 500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также победила на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обыграв в финале Арину Соболенко.

