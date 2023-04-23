Вторая ракетка мира раскрыла главную мотивацию перед финалом в Штутгарте

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси высказалась о предстоящем финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). За титул она встретится с полькой Игой Швентек, передают Vesti.kz.

Соболенко является чемпионкой Australian Open-2023.

"Да, мне очень нравится играть в Штутгарте, этот турнир многое значит для меня. Надеюсь, с третьей попытки мне удастся его выиграть (улыбается). Мне очень нравится играть перед здешней публикой. Вообще всегда приятно играть перед людьми, которые тебя поддерживают, а не наоборот", - приводит слова Соболенко "Чемпионат".

Также она прокомментировала тот факт, что победительница турнира по традиции получит модель автомобиля Porsche.

"У меня есть пара машин, BMW, моя мама их водит. Но я очень хочу выиграть Porsche. Для меня это серьезная мотивация", - отметила Соболенко.

Напомним, что финал состоится сегодня, 23 апреля. Начало - в 17:00 по времени Астаны.

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