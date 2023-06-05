Вторая ракетка мира обыграла обидчицу казахстанки на "Ролан Гаррос"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал одиночного разряда "Ролан Гаррос". В 1/8 финала она обыграла 30-ю ракетку мира Слоан Стивенс из США, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:6(7:5), 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 43 минуты. Соболенко сделала 2 эйса и совершила 2 двойные ошибки. Стивенс не отметилась подачами навылет, но при этом допустила 1 двойную ошибку.

Следующую игру Соболенко проведет против украинки Элины Свитолиной (192-я в рейтинге WTA). Матч состоится 6 июня.

Напомним, что Стивенс на стадии 1/16 финала победила казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (6:3, 3:6, 6:2).

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