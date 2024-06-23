Вторая ракетка Казахстана сотворила историю и завоевала титул в Англии

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№41) сыграла финальный матч на турнира категории WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания), передают Vesti.kz.

Соперницей казахстанской теннисистки в борьбе за титул была австралийка Айла Томлянович (#190). В первом сете Путинцева доминировала и обеспечила себе внушительное преимущество - 6:1.

Однако, второй сет сложился для казахстанки гораздо сложнее, однако ей удалось победить на тай-брейке - 7:6.

Матч продолжался 1 час 29 минут. На счету Путинцевой четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Томлянович выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Это третий титул в карьере Путинцевей и первый с 2021 года. В обновленном рейтинге Юлия поднимется на семь строчек и станет 34-й ракеткой мира.

Примечательно, что Путинцева стала первой представительницей казахстанского тенниса, которой удалось завоевать титул на турнире в Бирмингеме.

Для теннисисток это была уже шестая встреча в личном противостоянии и сейчас Юлия ведет со счетом 5:1.