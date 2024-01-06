Вторая ракетка Казахстана поддержала победный почин Рыбакиной

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева одержала победу в первом квалификационном раунде на турнире серии WTA 250 в австралийском Хобарте, передает Vesti.kz.
В стартовом матче она одолела представительницу Японии Нао Хибино в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 1 час и 8 минут. За это время Путинцевой не удалось завершить ни одного брейк-поинта после двух попыток, также она допустила одну двойную ошибку и ни разу не подала мяч навылет.
Ранее, первая ракетка страны Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене.
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