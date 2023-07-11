Вторая ракетка Казахстана одержала победу после вылета с Уимблдона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч на турнире в Бастаде (Швеция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Занимающая 56-е место в рейтинге WTA казахстанка провела встречу в 1/16 финала против местной теннисистки Лизы Саар (524-е место).
Встерча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Путинцевой. Матч длился один час и 33 минуты.
В следующем круге казахстанка встретится с американкой Кэти Волынец (125-е место).
Напомним, что в женском одиночном разряде Уимблдона-2023 Путинцева прекратила борьбу в первом круге. Ее обидчицей стала Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии - 6:3, 0:6, 4:6. В четвертом круге соревнований Хаддад-Майя проиграла лучшей теннисистке Казахстана Елене Рыбакиной, отказавшись от борьбы из-за травмы во время матча.
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