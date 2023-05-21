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Врач рассказала о травме первой ракетки мира в матче с Рыбакиной на турнире в Риме

Врач рассказала о травме первой ракетки мира в матче с Рыбакиной на турнире в Риме
©twitter.com/iga_swiatek

Врач-ортопед из Польши Урсула Зданович, высказала свое мнение относительно травмы первой ракетки мира Иги Швентек, которую теннисистка получила во время матча против казахстанки Елены Рыбакиной на турнире WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина и Швентек встретились в 1/4 финала. Первая ракетка мира выиграла в первом сете со счетом - 6:2. Во втором сете Рыбакина оказалась сильнее на тай-бреке - 7:6. А в третьем сете Швентек при счете 2:2 отказалась продолжать борьбу из-за травмы.

"Думаю, Ига получила травму двуглавой мышцы бедра. Чаще всего эту травму получают, когда спортсмен тянется за мячом, и в этот момент у него сокращается мышца. Полагаю, что именно это произошло с Игой. Есть несколько степеней повреждения мышц. Первая - это небольшое растяжение без разрыва. Хуже всего частичный и полный разрыв.

Стоит отметить, что Ига не смогла продолжить игру и была вынуждена сняться. У меня нет всей информации, но я скрещиваю пальцы, чтобы она как можно скорее восстановилась. Двуглавая мышца имеет такой же потенциал для заживления, как и другие мышцы", - приводит слова врача польское издание Sport.pl.

Рыбакина в итоге выиграла турнир, одолев в финале украинку Ангелину Калинину, которая снялась с игры из-за травмы левого бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной. Соперницы успели отыграть на корте один час и восемь минут.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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