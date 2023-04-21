Видеообзор матча Елены Рыбакиной с неожиданным исходом на турнире в Германии

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прекратила выступление на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором круге соревнований казахстанка встречалась с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. В первом сете Рыбакина уступила со счетом 1:6. А во втором при счете 1:3 первая ракетка Казахстана (седьмое место в рейтинге WTA) отказалась от борьбы по причине травмы бедра.
Представляем вашему вниманию видеообзор матча.
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