Видео с 16-летней Рыбакиной появилось в сети

Видео с игрой 16-летней Еленой Рыбакиной появилось в соцсети X (бывший Twitter), сообщают Vesti.kz.

Публикацию с видео, которое было снято в 2015 году выложила одна из пользовательниц соцсети.

В комментариях восхитились действиями первой ракетки Казахстана.

elena rybakina in 2015 (16 years old) 😊 honestly this is a completely different game pic.twitter.com/64zrpgCqLR