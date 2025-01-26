Видео с 16-летней Рыбакиной появилось в сети

Видео с игрой 16-летней Еленой Рыбакиной появилось в соцсети X (бывший Twitter), сообщают Vesti.kz.

Публикацию с видео, которое было снято в 2015 году выложила одна из пользовательниц соцсети.

"Елена Рыбакина в 2015 году (16 лет). Честно говоря, это совсем другая игра", - так подписано видео.

В комментариях восхитились действиями первой ракетки Казахстана.

"Ее бэкхенд - это безумие", - написал один из пользователей.

elena rybakina in 2015 (16 years old) 😊 honestly this is a completely different game pic.twitter.com/64zrpgCqLR — ann (@nowayholmes) January 25, 2025

Отметим, что к своим 25-ти годам Рыбакина занимает седьмое место в рейтинге WTA. В 2022 году она выиграла Уимблдон. Всего на ее счету восемь титулов WTA.