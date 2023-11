Видео реакции Рыбакиной на остановку матча с Соболенко

Матч первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной и лидера мирового рейтинга Арины Соболенко из Беларуси на итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика) в очередной раз был прерван, сообщают Vesti.kz.

Игра была прервана в первом сете при счете 5:1 в пользу Соболенко из дождя. В дальнейшем матч продолжился, но лишь на некоторое время и вновь, был остановлен.

В сети появилась реакция теннисисток на происходящее.

Elena Rybakina throws up the ball, but the wind has a mind of its own.



Elena smiles.



The crowd cheers for her & tries to give her support.



Trying to make the best of a tough situation, but she hits a double fault.



These conditions are dreadful. pic.twitter.com/8mPI9YSCux