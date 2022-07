Видео победы и эмоций, или как Рыбакина сотворила историю на "Уимблдоне"

Представляем вашему вниманию видео решающего удара Елены Рыбакиной в матче за выход в финал "Уимблдона".

Как сообщают Vesti.kz, 23-летняя первая ракетка Казахстана в 1/2 выбила из борьбы 30-летнюю румынку Симону Халеп, обыграв ее в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

Обычно сдержанная Рыбакина не стала проявлять бурных эмоций и после этой победы, хотя она сотворила историю - первой из представителей Казахстана дошла на "Уимблдоне" до финала в одиночном разряде.

Rybakina roars onto the biggest stage



The 23-year-old defeats Simona Halep 6-3, 6-3 to reach her first Grand Slam final#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/u0jfhZlDEA