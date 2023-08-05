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Новости спорта Теннис WTA
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В СМИ оценили шансы Рыбакиной стать первой ракеткой мира

В СМИ оценили шансы Рыбакиной стать первой ракеткой мира
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Сайт Tennis-infinity.com прокомментировал перспективы сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, передает корреспондент Vesti.kz.

"В то время как многие уже начали говорить о формировании в WTA "Большой тройки", Елена Рыбакина на самом деле вскоре покинет топ-3.

За последние два сезона три теннисистки доминировали в WTA-туре и выиграли все титулы турниров Большого шлема, за исключением последнего Уимблдона. В то время как Ига Швtнтек выиграла "Ролан Гаррос" 2022 и 2023 годов, а также US Open 2022 года, Елена Рыбакина отпраздновала победу на Уимблдоне-2022. Арина Соболенко, в свою очередь, выиграла Открытый чемпионат Австралии-2023.

Их успех также отразился на рейтинге WTA, поскольку в течение некоторого времени они входили в тройку лучших теннисисток. В то время как 22-летняя полячка по-прежнему лидирует, 25-летняя белоруска подбирается к ней, но одной из спортсменок, которая отстает от этих двоих, является Елена Рыбакина".

"24-летняя казахстанская теннисистка отстает от идущей на втором месте Соболенко более чем на 3000 очков, и ее отставание на самом деле настолько значительно, что в понедельник Рыбакина опустится на четвертое место в обновленном рейтинге WTA, поскольку ее обогонит Джессика Пегула, которой удалось выйти в полуфинал турнира Citi Open-2023.

У Рыбакиной 5465 очков, тогда как американка в понедельник наберет как минимум 5480, но возвращение Пегулы к своему карьерному максимуму может оказаться недолгим. Причина в том, что, хотя чемпионка Уимблдона-2022 и опустится на четвертое место, на самом деле у нее не так много очков, которые она могла бы отыграть до конца сезона.

Из своих 5465 очков 4891 Рыбакина набрала за 2023 год, а в чемпионской гонке WTA 2023 года она по-прежнему занимает третье место после Соболенко и Швентек, отставая от белоруски всего на 1564 очка, и опережая занимающую четвертое место Пегулу с комфортным преимуществом в 1731 очко.

Рейтинговое падение Рыбакиной также является отражением ее недавних проблем со здоровьем, но, имея так мало очков, которые ей необходимо отыграть до конца сезона, казахстанская теннисистка фактически все еще борется за первое место в мировом рейтинге, несмотря на то, что в настоящее время отстает от Швёнтек более чем на 4000 очков", — пишется в публикации.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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