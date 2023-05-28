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В России оценили шансы Рыбакиной выиграть "Ролан Гаррос"

В России оценили шансы Рыбакиной выиграть "Ролан Гаррос"
©ktf.kz

Российский сайт Gotennis.ru считает казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину главной фавориткой "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня. Первой соперницей Рыбакиной станет 146-я ракетка мира Бренда Фрухвиртова из Чехии. Их встреча состоится 29 мая.

"1. Елена Рыбакина

- Последний результат в Париже: третий круг (2022).
- Результаты во время грунтового сезона: второй круг в Штутгарте и Мадриде, титул в Риме.
- Сетка до финала: Б. Фрухвиртова, Носкова, Мартич, Хаддад Майя, Данилович, Швентек.

Рыбакина подходит к турниру в статусе четвертой ракетки мира и чемпионки последних крупных соревнований на глине. А ведь недавно многие не воспринимали ее как топ-теннисистку на данном покрытии. Но Елена доказала, что четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2021 отнюдь не был случайностью.

Половину весны казахстанка медленно адаптировалась к грунту и закончила этот процесс как раз вовремя. В Париже, конечно, тоже все получится не сразу, но оппонентки в первых двух кругах дадут Елене возможность приспособиться к условиям. Затем будет пара непростых тестов в матчах с Петрой Мартич и Беатрис Хаддад Майей, а кульминацией, вероятно, станет очередной поединок со Швентек - по сути, скрытый финал. Если Рыбакина начнет его лучше, чем римский четвертьфинал, то избежит лишних проблем и сможет победить более уверенно. Кажется, ей это вполне по силам.

Вероятность победы: 30%", - говорится в тексте.

Также источник к фавориткам турнира причисляет польку Игу Швентек (вероятность победы: 27%) и латвийку Елену Остапенко (вероятность победы: 12%).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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