Установила финансовый рекорд: сколько уже заработала Рыбакина за карьеру

Елена Рыбакина продолжает устанавливать финансовые рекорды. Она стала первым игроком Казахстана, заработавшим на корте более 10 миллионов долларов призовых, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Дядя Ваня.

Отмечается, что на итальянских кортах Рыбакина заработала 564 407 долларов призовых. Казахстанка обыграла украинку Ангелину Калинину в финале грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме.



В нынешнем сезоне Елена пополнила свой банковский счет на 3 795 007 долларов. Всего же за свою короткую теннисную карьеру 23-летняя Рыбакина уже заработала 10 155 965 долларов.

Напомним, что ранее болельщики раскритиковали организацию церемонии награждения казахстанской теннисистки. Также ее защитили от нападок критиков после триумфа в Риме.

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