Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

"У нее прекрасные данные, но..". Эксперт назвал главный недостаток Елены Рыбакиной

"У нее прекрасные данные, но..". Эксперт назвал главный недостаток Елены Рыбакиной
©Reuters

Многократный победитель турниров ATP россиянин Дмитрий Турсунов назвал Gotennis.ru главный недостаток победительницы Уимблдона-2022 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что Рыбакина этим летом добилась исторической для Казахстана победы на турнире серии "Большого шлема" - "Уимблдон".

"Елена Рыбакина идет планомерным путем. У нее прекрасные данные, вопрос больше в ее характере: она очень спокойная, ей не хватает мощной эмоции вроде спортивной злости или наглости. Хотя, если знаешь свои плюсы и минусы, с этим тоже можно работать. К примеру, Барти тоже была очень приятная вне корта, не была стервозной спортсменкой, она взвешенная, интеллектуальная", - заявил Турсунов.

В последнем рейтинге WTA казахстанка занимала 22-е место в мировом рейтинге.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:15
WTA
"У нее прекрасные данные, но..". Эксперт назвал главный недостаток Елены Рыбакиной "У нее прекрасные данные, но..". Эксперт назвал главный недостаток Елены Рыбакиной
23 ноября, 14:06
WTA
Сборная Казахстана сыграет на United Cup: что это за турнир и почему он является историческим Сборная Казахстана сыграет на United Cup: что это за турнир и почему он является историческим
23 ноября, 10:52
WTA
Рыбакиной "вернули" очки за "Уимблдон" и назвали ее топовое место по итогам года Рыбакиной "вернули" очки за "Уимблдон" и назвали ее топовое место по итогам года
19 ноября, 19:32
WTA
Рыбакина высказалась о желаемом сопернике и обратилась к своим фанатам Рыбакина высказалась о желаемом сопернике и обратилась к своим фанатам
11 ноября, 17:43
WTA
Молодой состав и подача за 200 км/ч. Чем отметилась сборная Казахстана на ЧМ в Глазго Молодой состав и подача за 200 км/ч. Чем отметилась сборная Казахстана на ЧМ в Глазго
10 ноября, 10:22
WTA
Капитан сборной Казахстана "поможет" другой команде на ЧМ Капитан сборной Казахстана "поможет" другой команде на ЧМ
10 ноября, 08:50
WTA
Ярослава Шведова рассказала о возможном возобновлении карьеры Ярослава Шведова рассказала о возможном возобновлении карьеры
10 ноября, 08:11
WTA
"Это многое значит для Казахстана". Капитан сборной - о выступлении на ЧМ и причинах неудачи "Это многое значит для Казахстана". Капитан сборной - о выступлении на ЧМ и причинах неудачи
10 ноября, 07:38
WTA
"Хороший опыт для нас". Рыбакина прокомментировала проигранный матч на ЧМ "Хороший опыт для нас". Рыбакина прокомментировала проигранный матч на ЧМ
10 ноября, 05:58
WTA
Сборная Казахстана вылетела из ЧМ после третьего поражения от Испании Сборная Казахстана вылетела из ЧМ после третьего поражения от Испании
10 ноября, 04:06
WTA
Сборная Казахстана досрочно проиграла команде Испании на ЧМ Сборная Казахстана досрочно проиграла команде Испании на ЧМ
10 ноября, 03:10
WTA
"Жесткий матч". Испанская теннисистка оценила уровень Путинцевой после победы над ней "Жесткий матч". Испанская теннисистка оценила уровень Путинцевой после победы над ней
10 ноября, 01:35
WTA
Сборная Испании вышла вперед в противостоянии с Казахстаном на ЧМ Сборная Испании вышла вперед в противостоянии с Казахстаном на ЧМ
9 ноября, 16:16
WTA
Последний шаг к полуфиналу ЧМ? Что нужно знать о противостоянии Казахстан - Испания Последний шаг к полуфиналу ЧМ? Что нужно знать о противостоянии Казахстан - Испания
9 ноября, 06:32
WTA
Цена камбека и противостояние фанатов. Как прошел первый день ЧМ для сборной Казахстана Цена камбека и противостояние фанатов. Как прошел первый день ЧМ для сборной Казахстана
9 ноября, 04:52
WTA
Елена Рыбакина подвела итоги противостояния с Великобританией на ЧМ Елена Рыбакина подвела итоги противостояния с Великобританией на ЧМ
9 ноября, 04:12
WTA
Неожиданным результатом завершился третий матч сборной Казахстана на ЧМ Неожиданным результатом завершился третий матч сборной Казахстана на ЧМ
9 ноября, 02:07
WTA
Эффект Рыбакиной. Казахстан добился досрочной победы над хозяйками ЧМ Эффект Рыбакиной. Казахстан добился досрочной победы над хозяйками ЧМ
9 ноября, 00:55
WTA
"Надеемся на Рыбакину". Вторая ракетка Казахстана прокомментировала успешный старт на ЧМ "Надеемся на Рыбакину". Вторая ракетка Казахстана прокомментировала успешный старт на ЧМ
9 ноября, 00:29
WTA
Отличный старт. Путинцева принесла Казахстану первую победу на ЧМ Отличный старт. Путинцева принесла Казахстану первую победу на ЧМ
8 ноября, 16:31
WTA
Первый день ЧМ: противостояние с хозяйками корта, история встреч и мощь казахстанских фанатов Первый день ЧМ: противостояние с хозяйками корта, история встреч и мощь казахстанских фанатов
8 ноября, 01:21
WTA
"У нас хорошие шансы на победу". В сборной Казахстана сделали заявление перед стартом ЧМ "У нас хорошие шансы на победу". В сборной Казахстана сделали заявление перед стартом ЧМ
7 ноября, 13:01
WTA
Сенсацией завершился матч итогового турнира WTA Сенсацией завершился матч итогового турнира WTA
5 ноября, 19:41
WTA
17-летняя казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре 17-летняя казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре
4 ноября, 15:29
WTA
Казахстан возьмет ЧМ? В какой форме сборная по теннису подходит к важнейшему турниру Казахстан возьмет ЧМ? В какой форме сборная по теннису подходит к важнейшему турниру
3 ноября, 09:58
WTA
"Вместо нее должна быть Рыбакина". Реакция фанатов на поражение россиянки на итоговом турнире WTA "Вместо нее должна быть Рыбакина". Реакция фанатов на поражение россиянки на итоговом турнире WTA
2 ноября, 09:48
WTA
Лидер женской сборной Казахстана с победы стартовала на итоговом турнире года Лидер женской сборной Казахстана с победы стартовала на итоговом турнире года
1 ноября, 16:26
WTA
Через неделю стартует финальная часть Кубка Билли Джин Кинг: соперницы сборной Казахстана и шансы на успех Через неделю стартует финальная часть Кубка Билли Джин Кинг: соперницы сборной Казахстана и шансы на успех
1 ноября, 10:47
WTA
Настоящие мучения, или почему Зарина Дияс впервые в карьере выпала из топ-1000 Настоящие мучения, или почему Зарина Дияс впервые в карьере выпала из топ-1000
31 октября, 10:53
WTA
Казахстанские теннисистки узнали свои места в обновленном рейтинге WTA Казахстанские теннисистки узнали свои места в обновленном рейтинге WTA

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus