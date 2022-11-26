"У нее прекрасные данные, но..". Эксперт назвал главный недостаток Елены Рыбакиной

Многократный победитель турниров ATP россиянин Дмитрий Турсунов назвал Gotennis.ru главный недостаток победительницы Уимблдона-2022 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что Рыбакина этим летом добилась исторической для Казахстана победы на турнире серии "Большого шлема" - "Уимблдон".

"Елена Рыбакина идет планомерным путем. У нее прекрасные данные, вопрос больше в ее характере: она очень спокойная, ей не хватает мощной эмоции вроде спортивной злости или наглости. Хотя, если знаешь свои плюсы и минусы, с этим тоже можно работать. К примеру, Барти тоже была очень приятная вне корта, не была стервозной спортсменкой, она взвешенная, интеллектуальная", - заявил Турсунов.

В последнем рейтинге WTA казахстанка занимала 22-е место в мировом рейтинге.

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