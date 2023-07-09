"У меня отличные результаты". Рыбакина - о давлении и целях на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своем выступлении на Уимблдоне-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я не чувствую такого большого давления, потому что и в этом году я играла очень хорошо. У меня действительно отличные результаты, особенно в Австралии. Финал турнира Большого шлема — тоже большое достижение. Я не чувствую такого большого давления. Конечно, я хочу преуспеть здесь. Это главная цель, поэтому мы посмотрим, как она будет реализовываться в этом году", — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина является действующей победительницей Уимблдона. В финале турнира прошлого года она обыграла Онс Жабер.

В 1/8 финала Рыбакина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

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