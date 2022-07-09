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Трех судей дисквалифицировали перед финалами на "Уимблдоне"

Трех судей дисквалифицировали перед финалами на "Уимблдоне"
©Reuters

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации троих арбитров из Туниса, информирует "Чемпионат".

Арбитры признаны виновными в организации договорных матчей: судьи проводили манипуляции с электронным счетом матчей.

- Маджд Афф отстранен от тенниса на 20 лет, ITIA нашло доказательство его участия в 12 договорных матчах в период с 2017 по 2020 год.

- Мохамед Гассен Снене получил бан от ITIA на семь лет, его виновность была доказана по четырем случаям нарушений.

- Абдерахим Гарсалла также исключен на семь лет, участвовал в четырех договорных матчах.

Российское издание подчеркивает, что сегодня, 9 июля, представительница Туниса Онс Жабер сыграет в финале "Уимблдона".

Ее соперницей станет казахстанка Елена Рыбакина. Мужчины разыграют титул завтра, 10 июля.

Прямая трансляция финала Елены Рыбакиной на "Уимблдоне"

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Метки:
Дисквалификация Уимблдон

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