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Требование несостоявшейся соперницы Рыбакиной на "Ролан Гаррос" о дисквалификации получило жесткую оценку

Требование несостоявшейся соперницы Рыбакиной на "Ролан Гаррос" о дисквалификации получило жесткую оценку
©Кадр из видео

Жиль Симон, французский теннисист и бывшая шестая ракетка мира в одиночном разряде, раскритиковал испанку Сару Соррибес-Тормо и чешку Мари Боузкову, добившихся дисквалификации японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади в матче 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

Во втором сете Като отбросила мяч и попала в голову болгерл, которая заплакала. Это произошло вне розыгрыша, в результате чего судьей было принято решение о дисквалификации японско-индонезийской пары. Таким образом, в 1/4 финала прошли Соррибес-Тормо и Боузкова.

"Когда вы призываете дисквалифицировать команду соперника, а сами даже не видели эпизод с попаданием мяча в голову болгерл... Надеюсь, им сегодня будет трудно заснуть. Что касается самого решения... Судейство - в самой глупой его форме", - написал Симон в соцсетях.

Отметим, что 3 июня Сара Соррибес-Тормо должна была сыграть с казахстанкой Еленой Рыбакина за выход в 1/8 финала одиночного разряда. Но Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос". Тут она объяснила свой отказ от выступления на турнире.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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