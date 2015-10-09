Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Вчера 07:06
 

Травма обидчицы Рыбакиной вывела Соболенко в полуфинал US Open

  Комментарии (1)

Поделиться
Травма обидчицы Рыбакиной вывела Соболенко в полуфинал US Open ©x.com/WTA

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№60) снялась с US Open-2025 в Нью-Йорке из-за травмы, полученной на тренировке, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№60) снялась с US Open-2025 в Нью-Йорке из-за травмы, полученной на тренировке, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она должна была встретиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Таким образом, Соболенко без борьбы вышла в полуфинал, где сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№4). Матч запланирован на 5 сентября.

Напомним, ранее Вондроушова выбила из турнира Елену Рыбакину (№10). Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, которая дошла до 1/8 финала на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

Призовой фонд женской сетки US Open составляет 41,6 миллиона долларов.

Казахстанцы заработали больше миллиона долларов на US Open. Подробности

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:1
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 684 человек

Реклама

Живи спортом!