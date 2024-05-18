Теннисистка из Казахстана выиграла шестой титул за карьеру

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой выиграла парный турнир WTA 125 в Парме (Италия), передают Vesti.kz.

В финале Данилина и Хромачева обыграли дуэт Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия)/Эликсан Лешемия (Франция) - 6:1, 6:2.

Встреча продлилась 1 час и 6 минут. Анна и Ирина записали на свой счет 1 эйс при 1 двойной ошибке, тогда как их соперницы не отметились подачами навылет, однако допустили 2 двойные ошибки.

Для Данилиной это шестой титул в турнирах парного разряда. Ранее она выигрывала соревнования в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250) и Гданьске (WTA 250).