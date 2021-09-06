Только старая школа, или кто из казахстанских теннисистов продолжает выступления на второй неделе US Open

На второй неделе Открытого чемпионата США по теннису осталось лишь двое казахстанцев, и ни одного в одиночных разрядах соревнований. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех игроках, кто все еще претендует на хорошие результаты в Нью-Йорке.

В мужском парном разряде остался Андрей Голубев. Вместе с немцем Андреасом Мьесом они получили 15-й номер посева от организаторов турнира. В первых двух раундах этот дуэт не испытал никаких проблем, выиграв все четыре сыгранные партии.

Но уже в 1/8-й финала противостоять им будут куда более именитые парники из Франции - Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, посеянные под третьим номером. Именно они победили в финале "Ролан Гаррос" этого года Голубева и другого казахстанца Александра Бублика.

Это противостояние пройдет уже сегодня, 6 сентября, ориентировочно в 22:30 по времени Нур-Султана. Для Голубева это первый из четырех турниров US Open, когда в паре он сумел пройти дальше первого круга, не говоря о втором. Что касается Мьеса, то в позапрошлом сезоне он дошел в Нью-Йорке до полуфинала с соотечественником Кевином Кравицем.

В миксте (смешанный разряд) продолжает свое выступление казахстанка Ярослава Шведова. Ее напарником является французский теннисист Фабрис Мартен.

Оба стартовых матча для Шведовой и Мартена получились нелегкими. Что в первом круге, что во втором - все решалось на супер-тай-брейке в третьем сете. Теперь они сыграют за выход в полуфинал.

Их соперниками будут украинка Даяна Ястремская и австралиец Марк Перселл. Этот матч пройдет ближайшей ночью, ориентировочно в 03:00 по Нур-Султану.

Напомним, что в одиночном разряде в Нью-Йорке дальше всех прошла первая ракетка страны Елена Рыбакина. Но в 1/16 финала она проиграла именитой румынке Симоне Халеп, которая, в свою очередь, уступила украинке Элине Свитолиной в следующем же матче.

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Фото: instagram/andreas_mies©️

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