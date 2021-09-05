Фанат пообещал сломать ногу чемпионке US Open за вылет в третьем круге

Чемпионка US Open–2017 американка Слоан Стивенс опубликовала в Instagram сообщения с угрозами от фанатов, которые поступили ей после вылета с турнира на стадии третьего круга. Слоан в трех сетах уступила немке Анжелике Кербер со счетом 7:5, 2:6, 3:6, сообщает "Чемпионат".

"Я тоже человек, и меня задевают две тысячи сообщений с оскорблениями от людей, которые расстроены вчерашним результатом. Тяжело читать такие вещи, но я опубликую, чтобы вы тоже видели, что бывает после поражений", - написала Стивенс в сториз своего Instagram.

"Обещаю найти тебя и сломать ногу так, чтоб ты ходить не смогла. Такие мошенницы, как ты, должны получить пожизненный срок", "Как насчет того, чтобы меньше времени тратить на позирование для фотографий и больше - на тренировки? Ты, тупая ....., даже не можешь взять чужую подачу, чтобы спасти свою … жизнь, грязная …", - показала на скриншотах некоторые сообщения Стивенс.

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