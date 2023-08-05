Стали известны потенциальные соперницы Рыбакиной на турнире в Монреале

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на турнире категории WTA 1000 Canadian Open в Монреале (Канада), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третья ракетка мира пропустит первый круг, и вступит в борьбу с 1/16 финала, где сыграет с победительницей пары Дженифер Брэди (США) - Елена Остапенко (Латвия).

Призовой фонд турнира составляет около 2,8 миллионов долларов.

Для Рыбакиной он станет первым после Уимблдона, где она не смогла защитить чемпионский титул.

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