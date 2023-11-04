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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 16:39 Комментарии Стали известны все полуфинальные пары Итогового турнира WTA ©WTA Определились все полуфинальные пары Итогового чемпионата WTA, проходящего в эти дни в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz. По итогам группового этапа в 1/2 финала сыграют: Джессика Пегула (№5, США) - Кори Гауфф (№3, США); Арина Соболенко (№1, Беларусь) - Ига Швентек (№2, Польша). Оба матча пройдут утром 5 ноября. Поделиться в соц. сетях:













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