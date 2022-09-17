Соперница Рыбакиной объяснила отказ играть с казахстанкой

Несостоявшаяся соперница Елены Рыбакиной на турнире WTA-250 в Портороже (Словения) Леся Цуренко рассказала о причинах отказа сыграть против казахстанки в четвертьфинальном матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мне очень жаль, что я не могу сегодня принять участие в четвертьфинальном матче в прекрасном Портороже, но, к сожалению, я не могу играть из-за травмы. Надеюсь вернуться в следующем году", - приводит слова Цуренко WTA.

Отметим, что в 2022 году украинская теннисистка также не сумела завершить соревнования в Будапеште, Стамбуле, Дубае, Гвадалахаре и Индиан-Уэллсе.

Рыбакиной в 1/2 финала предстоит сыграть с румынкой Аной Богдан.

Соревнования в Словении закончятся 18 сентября. Призовой фонд турнира составляет 203 тысячи евро.

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