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В соперниках лишь звезды и топы. О выступлении казахстанских теннисистов на американских турнирах

В соперниках лишь звезды и топы. О выступлении казахстанских теннисистов на американских турнирах
Зарина Дияс. Фото: Dunlop Tennis©️
Новости спорта Теннис WTA

Нелегкие матчи ждут казахстанских теннисистов на предстоящей стадии американских турниров в Цинциннати и Чикаго. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о результатах и следующих матчах представителей Казахстана на текущих соревнованиях, а также оценивает их дальнейшие перспективы.

В Цинциннати параллельно проходит и женский турнир WTA 1000, и мужской ATP Masters 1000. Уже завершили свою борьбу Андрей Голубев (пара), Галина Воскобоева (пара), Ярослава Шведова (одиночка и пара), а также ее партнерша по паре Анна Данилина. Зато все еще соревнуются Юлия Путинцева, Елена Рыбакина и Александр Бублик.

Сегодня в 20:00 по времени Нур-Султана во втором круге одиночного турнира Бублик, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, сыграет с болгарином Григором Димитровым (21). Экс-третья ракетка мира, трехкратный полуфиналист турниров "Большого шлема" в первом круге расправился с 13-м сеяным Роберто Баутиста-Агутом из Испании - 6:3, 6:4. Это уже говорит о хорошей форме Григора.

Бублик же с большим трудом сломил сопротивление американца Маркоса Хирона, который в мировой классификации занимает 66-е место - 3:6, 6:3, 7:6(5). Но нужно понимать, что Хирон играл дома и в привычных для себя условиях.

24-летний Бублик в третий раз в карьере сыграет против 30-летнего Димитрова. Радует счет личных встреч 2:0, в котором уверенно ведет казахстанец. В начале июля Александр победил Григора на "Уимблдоне" - 6:4, 7:6(6), 7:6(4). Ранее Александр уже выбыл из борьбы за титул в парном разряде.

Нелегким должен получиться и матч второго круга для Рыбакиной, которая скрестит ракетки с 15-й сеяной из Бельгии Элизе Мертенс. Это будет третья очная встреча между спортсменками, а счет пока равный - 1:1. Но единственный матч, который прошел на хардовом покрытии (который используется и в Цинциннати), остался за казахстанкой.

В первом круге Елена оказалась сильнее австралийки Саманты Стосур - 6:3, 6:3. Мертенс же одолела аргентинку Надю Подорошку - 6:3, 6:4. 

В мировом рейтинге они находятся неподалеку друг от друга - Рыбакина на 19-м месте, а Мертенс на 16-й строчке. Их встреча должна пройти сегодня, ориентировочно в 21:00 по столичному времени.

Путинцева на этой же стадии турнира сыграет с шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. Это будет их пятый матч, и пока что ни разу Юлии не удалось победить. 

На этом турнире Путинцева в первом круге за 46 минут разгромила китаянку Чжан Шуай - 6:2, 6:0. Плишкова стартовый раунд пропускала из-за высокого посева, но на прошлой неделе она дошла до финала на престижном турнире в Монреале (Канада).

По этой причине Плишкова является не большим, а огромным фаворитом в противостоянии. Помочь Юлии сможет разве что возможная накопившаяся усталость соперницы, но и на это надеяться сильно не приходится.

В последний раз друг с другом теннисистки играли в 2019 году. В четырех матчах Путинцевой удалось выиграть у Плишковой лишь два сета. Их очередная встреча запланирована на 06:30 утра в четверг, 19 августа.

В параллельно проходящем парном турнире ближайшей ночью сыграет Рыбакина. Вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой она в первом круге встретится с тунисско-индийским дуэтом Онс Жабер и Сани Мирзы. Начало матча примерно в 02:30 ночи.

В Чикаго тем временем проходит турнир серии Challenger, в котором принимает участие Зарина Дияс. В первом круге 27-летняя казахстанка, занимающая 106-е место в рейтинге, победила пятую ракетку турнира - американку Мэдисон Бренгл - 6:7(2), 7:6(5), 6:4.

Во втором раунде Зарина сыграет с 34-летней итальянкой Сарой Эррани, финалисткой "Ролан Гаррос"-2012. В счете личных встреч опытная Эррани ведет - 2:0. В этих играх Дияс не удалось выиграть ни единого сета.

В первом круге Сара в упорной борьбе обыграла француженку Хармони Тан - 6:4, 2:6, 6:3. Матч с Зариной пройдет сегодня, 18 августа, ориентировочно в 21:00.

Если говорить о турнирных перспективах, то Бублику по силам сыграть в свой лучший теннис и обыграть Димитрова ближайшим вечером. Но в третьем круге он может в четвертый раз за последние три месяца сыграть с Даниилом Медведевым, второй ракеткой мира из России. С конца мая Александр проиграл ему трижды.

Вряд ли здесь можно найти предпосылки к тому, что у Бублика появятся хорошие шансы в возможном противостоянии с Медведевым. Даниил очень силен, а на прошлой неделе он выиграл "Мастерс" в Торонто (Канада). Поэтому третий круг для казахстанца - это потолок.

Рыбакина умеет играть в мощный и красивый теннис. Сегодняшний матч с Мертенс будет зрелищным и непредсказуемым, ведь явного фаворита в противостоянии нет. Шансы у Елены имеются, без сомнений. Если ей удастся выйти в третий круг, то в нем, с большой долей вероятности, она встретится с неудобной для себя Ариной Соболенко (Беларусь, 3). Ей Рыбакина проиграла все три очных матча.

Если мыслить оптимистично, то можно сказать, что всем черным полосам в личных противостояниях есть конец, и Елена может добраться до 1/4 финала. Но будучи реалистами, нужно отметить, что по рейтингу Рыбакина может уступить и сегодня, а по уровню игры, скорее всего, сделает это в третьем раунде. Будем надеяться, что реалистичный прогноз окажется ошибочным.

О шансах Путинцевой против Плишковой мы уже сказали. Здесь не стоит ожидать сюрпризов, к большому сожалению.

Что касается Дияс, то в Чикаго нет топ-игроков и таких теннисисток, которых она бы не обыграла. У Зарины есть шансы побороться за титул, пусть и не такой престижный, как в Цинциннати. Поэтому такой возможностью стоит воспользоваться.

Рыбакина вышла во второй круг престижного турнира в Цинциннати

Фото: Olympic.kz, twitter.com/DaniilMedwed©️

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