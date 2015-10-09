Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Соболенко выиграла титул в Брисбене после вылета Рыбакиной

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко стала победительницей турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передают Vesti.kz.

В финале она уверенно обыграла украинку Марту Костюк - 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Соболенко сделала один эйс и отыграла без двойных ошибок, тогда как Костюк выполнила три подачи навылет при трёх двойных ошибках.

Напомним, что на этом турнире также выступала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5), но она оступилась в четвертьфинальном матче с чешкой Каролиной Муховой (№20).

Турнир в Брисбене проходил с 4 по 11 января, а общий призовой фонд соревнований составил 1,2 миллиона долларов США (около 613,4 миллиона тенге).

