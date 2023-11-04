Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Соболенко vs Рыбакина: как определилась победительница матча

Соболенко vs Рыбакина: как определилась победительница матча
©ktf.kz

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и занимающая четвертое место в мировом рейтинге Елена Рыбакина из Казахстана, наконец-то, доиграли свой очный матч в рамках групповой стадии Итогового турнира в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Победу одержала Соболенко, которая пробилась в полуфинал соревнований.

А вот как на исход игры отреагировал ресурс The Tennis Letter:

"Арина Соболенко победила Елену Рыбакину - 6:2, 3:6, 6:3.

5 задержек из-за дождя.

Ветер 27 миль в час.

2 дня.

Вот что потребовалось для завершения этого матча.

Дождь и ветер не смогли удержать Арину".

Напомним, что Рыбакина - первая теннисистка из Казахстана, которая выступила на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Сегодня , 16:39
WTA
©WTA Стали известны все полуфинальные пары Итогового турнира WTA
Сегодня , 16:26
WTA
©ktf.kz Соболенко vs Рыбакина: как определилась победительница матча
Сегодня , 09:30
WTA
©twitter.com/WTAGuadalajara Рыбакина прокомментировала вылет с Итогового турнира WTA
Сегодня , 09:05
WTA
©WTA Рыбакина завершила выступление на Итоговом турнире WTA
Вчера , 16:26
WTA
©twitter.com/TheTennisLetter Появилось видео переживания сестры Рыбакиной во время игры с Соболенко
Вчера , 13:34
WTA
©twitter.com/WTA Появилось приблизительное время возобновления матча Рыбакина - Соболенко
Вчера , 11:56
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ WTA выступила с заявлением по матчу Рыбакина - Соболенко
Вчера , 10:57
WTA
©instagram.com/lenarybakina Неожиданное решение принято по матчу Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
Вчера , 09:25
WTA
©twitter.com/WTA Видео реакции Рыбакиной на остановку матча с Соболенко
Вчера , 08:54
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ Огонь и лед: WTA представила совместное фото Рыбакиной и Соболенко
Вчера , 08:31
WTA
©Ktf.kz Матч Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA остановлен. Известна причина
Вчера , 07:43
WTA
©twitter.com/JPegula Определилась победительница группы Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
2 ноября, 21:07
WTA
©twitter.com/wta/usopen Назван победитель матча Рыбакина - Соболенко на Итоговом турнире WTA
2 ноября, 19:27
WTA
©instagram.com/lenarybakina Рыбакину поставили на место после обращения к WTA
2 ноября, 18:15
WTA
©ktf.kz Рыбакина обратилась к WTA с жесткими требованиями
2 ноября, 14:04
WTA
©WTA Вторая ракетка мира разоблачила WTA и обратилась к Рыбакиной
1 ноября, 17:29
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира
1 ноября, 12:50
WTA
©Tennis.com Рыбакина VS Соболенко: как топовые соперницы вновь добрались до принципиального противостояния
1 ноября, 11:57
WTA
©instagram.com/lenarybakinateam Рыбакина выступила с критикой после исторической победы и получила поддержку
1 ноября, 09:58
WTA
©instagram.com/lenarybakinateam Рыбакина установила два рекорда после исторической победы
1 ноября, 09:33
WTA
©ktf.kz Рыбакина высказалась после исторической победы на Итоговом турнире WTA
1 ноября, 08:38
WTA
©WTA Елена Рыбакина выиграла исторический матч
1 ноября, 08:13
WTA
©instagram.com/sabalenka_aryna Соболенко проиграла обидчице Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
31 октября, 15:53
WTA
©WTA Finals Время для исторической победы. Что нужно знать о втором матче Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
31 октября, 13:15
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ Рыбакина узнала цену второго поражения на Итоговом турнире WTA
31 октября, 11:11
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ WTA отреагировала на критику Елены Рыбакиной
30 октября, 15:36
WTA
©WTA Finals "Королева развалилась". Болельщики не узнают Елену Рыбакину и указали на ее слабое место
30 октября, 11:00
WTA
©facebook.com/elenarybakina/ Елена Рыбакина раскритиковала Итоговый турнир WTA
30 октября, 09:14
WTA
©twitter.com/WTA Пегула объяснила, как "сломала" Рыбакину на Итоговом турнире WTA
30 октября, 08:57
WTA
©twitter.com/usopen Соперница Рыбакиной с разгрома стартовала на Итоговом чемпионате WTA

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus